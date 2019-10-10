Son Dakika Haberleri: Başkan Tosun: "Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Tosun: 'Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz'

Başkan Tosun: "Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz"

2 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada; MÜSİAD olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediklerini ifade etti.

Başkan Tosun:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada; MÜSİAD olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediklerini ifade etti.


Tosun, açıklamasında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğine dikkat çekti.


"Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir"


Tosun," Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatında kahraman Türk ordusuna muvaffakıyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Barış Pınarı Harekatı, Kütahya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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