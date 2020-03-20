Başkan Tosun: "Ekonomik paketi destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Tosun: 'Ekonomik paketi destekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Tosun: "Ekonomik paketi destekliyoruz"

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, "Konona virüs salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir" dedi.

Başkan Tosun:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, "Konona virüs salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir" dedi.


Ekonomik paketi desteklediklerini dile getiren Tonsun, "Korona virüsü salgınından en çok etkilenen parekende, AVM, lojistlik-ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil, konfeksiyon, etkinlik ve organizasyon sektörlerinde getirilmiş KDV ve muhtasar ödemeleri ve SGK primlerinin nisan, mayıs, haziran ayları ödemelerinin 6'şar ay ertelenmiştir. Konaklama vergisinin kasım ayına ertelenmesi, İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmiştir. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay faizsiz ötelenmesi ve gerekirse ek finans desteği sağlanmamıştır. İhracatçılarımıza kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla stok finansmanı desteği verilmesi, talepleri halinde esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının nisan, mayıs haziran taksitlerinin 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmesi, kredi garanti fonunun 25 milyar liradan, 50 milyar liraya çıkartılmıştır. Gelişmelerden olumsuz etkilenen firmaların likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan KOBİ'lere verilmesi, konut kredilerinde 500 bin liranın altında ki konutların kredili alışlarında kredilendirilebilen miktarın yüzde 80 den, yüzde 90 a çıkarıltılmıştır. Temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülerek sicilinin bozulmasının engellenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınarak faaliyetlerine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği sağlanması ve ayrıca işverenlerin maliyetlerinin azaltılması gibi alınan kararlar çok yerinde kararlardır. Devletimizin virüsle mücadele konusunda, dünyadaki diğer ülkelerden önce, sağlık tedbirlerini hızlı bir şekilde alarak virüsün ülkemize girişini geciktirmesi ve hızlı bir şekilde yayılmasını engellediği gibi, ekonomik tedbirleri de, hızlı bir şekilde alarak, üreticinin, esnafların ve çalışanların bu krizden en az bir şekilde etkilenmesi konusunda erken davranmasını takdir ve tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın Korona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alınırken MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın önerilerini dikkate alması sebebiyle başta, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a ve üretici, sanayici, esnaf sanatkarlarımız ve çalışan emekçilerimizin krizden en az zarar görmesini sağlamak için hazırlamış olduğu ekonomik tedbir önerileri için Kaan'a teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:20 Kaynak: İHA

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