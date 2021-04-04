Başkan Tosun: "Hadsizlere hadleri bildirilmelidir" - Son Dakika

Başkan Tosun: "Hadsizlere hadleri bildirilmelidir"

04.04.2021 19:21
Başkan Tosun:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, 104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisini şiddetle kınadığını ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, 104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisini şiddetle kınadığını ifade etti.

Darbelerin gündemden kalktığı, demokrasinin güçlendiği, ordu ile milletin el ele verip 40 yıllık terörü bitirdiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silah ve ekipmanların yerlilik oranının yüzde 70'leri bulduğu bir dönemde kendini bilmez 104 darbe sevici emekli amiralin bildiri yayınlamasının manidar olduğunu söyleyen MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, "Burada asıl dikkat edilmesi gereken 104 maşa değil, o maşaları elinde tutanlardır. Bu bildiriyi imzalayan ve arkasındakilere Yüce Türk adaleti gereken cevabı verecektir. Gayrimeşru olan, darbe çığırtkanlığı yapan demokrasi düşmanı, FETÖ'nün ve dış güçlerin maşası bu 104 Amiral 15 Temmuz'da Türk halkının vermiş olduğu tepkiyi unutmuş görünüyorlar. Şunu bilmelidirler ki Türk Halkı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde vatanımız için gerekirse ölmeye hazır olduğunu bilmelidirler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Tosun: Hadsizlere hadleri bildirilmelidir

İsmail Tosun, Kütahya, Emekli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tosun: 'Hadsizlere hadleri bildirilmelidir' - Son Dakika


Son Dakika

Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor
Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı         
19:34
Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti         
18:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak         
17:47
Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir         
17:19
Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti         
17:03
Arazi anlaşmazlığı yüzünden eski eşini öldüren 51 yaşındaki kadın tutuklandı Arazi anlaşmazlığı yüzünden eski eşini öldüren 51 yaşındaki kadın tutuklandı         
16:32
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü         
15:43
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 19:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tosun: "Hadsizlere hadleri bildirilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei