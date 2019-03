Başkan Tosun, "İstiklal Marşı, Türk Milletinin Bağımsızlık Bildirisidir''

İstiklal Marşı'nın, milli ruh ve karakterimize anlam katan değerlerin ebedi yorumu olduğunu vurgulayan Kula Belediye Başkanı Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi; "İstiklal Marşı, aziz milletimizin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, kutsal değerlerimizi ve milli ideallerimizi yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Geleceğimize yön veren veya vermesi gereken bazı önemli tarihler vardır ki bin yıllık milli hesaplarımızı şekillendirir. İşte bu hesaplarımızın tercümanı, milli ruhumuzun edebi yorumu olan İstiklal Marşımız, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız, ilhamını Türk'ün şanlı tarihinden ve aziz şehitlerinden almıştır. İstiklal Marşı milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir. İstiklal Marşı, Türk Milletinin dünyaya bildirisi ve bağımsızlığının tescilidir. İstiklal Marşımız, şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz ve lekesiz istiklalimiz adına yazılmıştır. Kısaca İstiklal Marşımız, bu yurdun bütün evlatlarının gönlüne nakşolmuş, bizi anlatan, en güzel destandır. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."