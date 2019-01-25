Başkan Tosun; " Kula'ya Hizmet Sevdamız Hiç Bitmeyecek"

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifak Adayı olarak gösterilen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifak Adayı olarak gösterilen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamalarda bulunduğu aday tanıtım toplantısına Türkiye'nin dört bir yanından MHP İl ve İlçe Teşkilatları yoğun bir katılım gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa'dan Cumhur İttifakına aday gösterilen 6 ilçeden Kula, Selendi, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir ile Turgutlu Belediye Başkan adayları ve 931 belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıda Manisa Büyükşehir Web TV'ye açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Kula'ya hizmet sevdamız hiç bitmeyecek" dedi.

Başkan Tosun; "5 Yılda, Kulamızı Dev Hizmetlerle Buluşturduk"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tüm adaylara başarılar dileyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Kula Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız 30 Mart 2014 tarihinden bugüne Kula için önemli işlere imza attık. Adil, şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettik. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte aynı düşünce ve fikirle hareket ederek Kula'yı yeniden hayata bağladık. Kula, 5 yıl öncesi ile bugünü kıyas ettiğimiz zaman ilçemizin kabuğunu kırmış olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kula'ya gerçekleştirdiğimiz her bir hizmette desteklerini ve gayretlerini eksik etmeyen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine, yol arkadaşlarıma, Meclis üyelerimize, personelime ve özellikle Kula Halkı'na çok teşekkür ediyorum. Alt yapı ve üst yapının yanında Kulamızı turizmde de şu 5 yıl içerisinde belirli bir noktaya getirmeyi başardık. Kula, yıllık yerli turist sayısı yaptığımız çalışmalar ile 80- 90 binlere çıktı. Kula'nın altın çağını başlatacak en fazla değer verdiğimiz '1750 Kişiye İstihdam' projemizin bir ürünü olan tekstil fabrikamız da çok kısa bir zaman içerisinde tamamlanacak. Kısacası bizim Kula'ya hizmet sevdamız ilk günkü heyecanla hiç bitmeyecek. Ben öncelikle, önümüzdeki yerel seçimlerde bize tekrar bu göreve layık gören başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'na teşekkür ediyorum. Memleketimiz için hayırlara vesile olsun" dedi.