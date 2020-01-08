Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti - Son Dakika

Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, MÜSİAD'ın İstanbul Genel Merkezi'nde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı '2019 yılının değerlendirilmesi ve 2020'den beklentiler' konulu toplantıya katıldı.

Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, MÜSİAD'ın İstanbul Genel Merkezi'nde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı '2019 yılının değerlendirilmesi ve 2020'den beklentiler' konulu toplantıya katıldı.


Tosun, toplantıda söz alarak, kamu ihalelerinde ihaleye kazanan firmadan borcu geriye dönük 'borcu yoktur' belgesi istenmemesini, iş sağlığı ve güvenliğinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini, Kütahya'ya bor organize sanayi bölgesi ve bor karbür fabrikasının kurulması gibi konuları dile getirdi.


Tosun'un sorularını cevaplandıran Bakan Albayrak, "Kütahyalılar'a selamımı söyleyin. Kütahyalılar'ın bor karbür fabrikası için 2 yıl daha sabretmelerini istiyorum. Bor karbürün en büyüğünü Kütahya'ya yapacağız.Diğer 3 konuyla alakalı da çalışma başlatılması için arkadaşlarıma talimat veriyorum. Koordineli bir şekilde bu hususlarda çalışalım" dedi.


Tosun, Bakan Albayrak'a Kütahya'ya gösterdiği yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İsmail Tosun, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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