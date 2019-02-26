Başkan Tosun, Resmi Kurumları Ziyaret Etti

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçede yapmış olduğu ziyaretlere devam ediyor. Resmi kurumları ziyaret eden ve tek tek odaları dolaşan Başkan Tosun, idareci ve çalışanlar ile sohbet ederek kolaylıklar diledi. İlk Olarak Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret eden Başkan Tosun, daha sonra, Kula İlçe Emniyet, İlçe Milli Eğitim, Tapu Kadastro, Vergi Dairesi, Bankalar ve diğer resmi kurumları ziyaret etti. Başkan Tosun'a ziyarette MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AKP İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, AKP Kadın Kolları Başkanı Hatice Develi ve Kula Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Belediyenin tüm resmi kurumlar ile koordineli olarak hareket etmesinin vatandaşlara gidecek olan hizmetleri daha da hızlanmasına olumlu etki edeceğini belirten Başkan Tosun, tüm kurum amirlerine çalışmalarında başarılar diledi.