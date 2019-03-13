Başkan Tosun'un 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tosun mesajında; " İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını bir kez daha kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların daha sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan sağlık personellerimizin yaşamımızdaki yeri ve önemi tartışılamaz. Yapılması en zor olan sabır, gayret ve metanet gerektiren bu mesleği kendilerine meslek edinen sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bizlerde Kula Belediyesi olarak her şeyden önce sağlığın geldiğini biliyoruz. Uzun yıllardır Kula'nın ihtiyaç duyduğu hastanenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İnşallah kazasız belasız tamamlandığında vatandaşlarımıza sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş bir hastaneye kavuşturmuş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle insan sağlığı için gece gündüz demeden özveriyle hizmet veren, her türlü sağlık mücadelesini olabildiğince çabuk ve geniş bir biçimde sürdürmeyi kendilerine ilke edinmiş başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramın en samimi duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.