Son Dakika Haberleri: Başkan Tosun'un, Regaip Kandili Mesaj

Başkan Tosun'un, Regaip Kandili Mesaj

21 dakika önce

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şairlerin Dilinden Aşıkların Telinden' etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şair ve aşıkları bir araya getirdi.

Başkan Tosun'un, Regaip Kandili Mesaj, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın katılımıyla Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İlhan Yardımcı'nın sunumuyla gerçekleşen konserde şairler, okudukları şiirler ile geceye katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Saz eşliğinde Anadolu'nun çeşitli yörelerinden güzelleme ve türküler seslendiren aşıklar, dinleyenleri mest etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kültür ve sanat alanındaki etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Bir milletin tarihi, kültürü, yaşayışı, örf ve adetleri, şiirler, masallar, romanlar ve destanlarıyla öğrenilebilir. Bu nedenle sahip olduğumuz kültür merkezleri haftanın her günü birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Anadolu'nun kültürel belleği olan aşıklık geleneği, kültürel çeşitliliğimizin ve zenginliğimizin önemli bir ifadesidir. Aşıklarımızın teli, tüm gönüllere hitap ediyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Programın sonunda aşıklık geleneğine uygun bir şiir okuyan Başkan Dündar, Bursalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:19 Kaynak: Bültenler

Ördekli Kültür Merkezi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel
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