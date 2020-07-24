Başkan Tosun: "Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz" - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Ayasofya'nın zincirlerinin kırılıp özgürlüğüne kavuşmasıyla yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ederek, tarif edilemeyen mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Açıklamasında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, 1453 yılında İstanbul'u fethettiği an ilk olarak Ayasofya'ya giderek, Ayasofya'yı fethin sembolü olarak camiye çevirdiğini ilan ettiğine vurgu yapan Başkan İsmail Tosun, "İstanbul 1918 yılında işgal edildiğinde, işgal kuvvetleri komutanı Ayasofya'ya gelerek Fatih'in 1453'te yaptığının intikamını alırcasına Ayasofya Camiini kiliseye çevirmek istemiştir. O an Ayasofya'yı koruyan Binbaşı Tevfik Bey ve askerleri Ayasofya'yı işgal kuvvetlerine teslim etmeyerek " Hepimiz ölünceye kadar burayı savunuruz, son anımızda da Ayasofya'nın kolonlarına yerleştirdiğimiz patlayıcıları patlatır, Ayasofya'nın Camiden kiliseye dönmesine asla müsaade etmeyiz" demiştir ve işgal kuvvetleri bunun üzerine geri çekilmiştir. Cumhuriyetimiz kurulup bağımsız bir devlet olmamızın mutluluğunu yaşarken,1934 yılında CHP Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile 481 yıllık, işgal kuvvetlerinin dahi cesaret edemediği Ayasofya Camii, maalesef müzeye çevrilmiştir.1934 yılında başlayan zulüm, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın aslına döndürülerek ibadete açılmasına yönelik kararnamesi ile sona ermiştir. Müslümanların 86 yıllık, "Ayasofya'nın zincirlerinin kırılıp özgürlüğüne kavuşması" hayalini, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiştir ve bizlerde bu yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ederek, tarif edilemeyen mutluluk ve gurur yaşıyoruz" dedi.

"Sadece Türkiye için değil, tüm İslam Dünyası için büyük bir anlamı var"

Tosun, "Sadece Türkiye için değil, tüm İslam Dünyası için büyük bir anlamı olan Ayasofya'nın aslına dönüştürülmesi ve ilk Cuma namazına İstanbul'un, Şehr-i Emin'i olarak görünen Ekrem İmamoğlu'nun katılmayıp, aynı güne denk gelen Musul, Kerkük, Süleymaniye, Mısır, Libya, Sudan ve 12 adalarının kaybedildiği Lozan Anlaşmasının 97. Yılı kutlamalarına katılması manidardır. İstanbul'un ikinci Fatihi, Ayasofya'nın Selahaddin Eyyubi'si, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ayasofya'yı aslına döndürdüğü için teşekkür eder, Allah'tan sağlıklı uzun ömürler vermesini dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA