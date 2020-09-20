Başkan Toydaş güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Toydaş güven tazeledi

AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Başkanlığı kongresinde mevcut Başkan Hakan Toydaş, yeniden başkan seçildi.

Başkan Toydaş güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Başkanlığı kongresinde mevcut Başkan Hakan Toydaş, yeniden başkan seçildi.

AK Parti Gölbaşı 7. Olağan kongresi özel bir düğün salonunun bahçesinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Kongreye AK Parti Adıyaman il Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, TÜGVA İl Başkanı İdris Toprak, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "2019 Ocak ayından itibaren devraldığımız AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanlığı görevini yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber bize tevdi edilen esaslar çerçevesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu ana kadar geçen süreçte ayrılıkların bölünmelerin değil kardeşlik ve dayanışma ruhunun ayakta olmasıyla başarılı olacağımızı savunduk. Bölünürsek yok oluruz bölüşürsek var oluruz düsturunu kendimize şiar ve rehber edindik. Şahsi menfaat ve ikbal meselelerini değil halkımızın isteklerini esas aldık" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla hürmetle selamlayıp onun arkasından yürümeğe devam edeceklerini belirtti.

Kongrelerin yenilenme ve tazelenme olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, "AK Partide sadece görev değişikliği olur, bayrak yarışı olur onun haricinde kuruluşundan bu yana ilçe başkanlığı yapmış bütün arkadaşlarımız burada. Bu AK Parti'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun göstergesidir" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Dünya liderimiz cumhurbaşkanımız ile birlikte ona yol arkadaşı olan ona destek veren onunla birlikte bu ülkenin sorunlarının çözümü için bu coğrafyanın duasıyla desteğiyle gayret gösteren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Gölbaşı ortak paydasında bu değerler manzumesinde bizi bir araya getiriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine milletvekili arkadaşlarımızla beraber il başkanımızın riyasetinde ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi başkanımız, il genel meclis üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve üyelerimiz, muhtarlarımız, STK'larımız emek veren herkesle birlikte inşallah inandığımız yolda yürümeye devam diyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 400 delegenin oyunun tamamını alan AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, yeniden başkan seçildi. - ADIYAMAN

İbrahim Halil Fırat, Ahmet Aydın, Adıyaman, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:13 - Kaynak: İHA

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