Başkan Toydaş'tan korona virüs uyarısı - Son Dakika

Başkan Toydaş'tan korona virüs uyarısı

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, havaların ısınmasıyla birlikte korona virüsün biteceği düşüncesinin pahalıya mal olduğunu söyledi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, havaların ısınmasıyla birlikte korona virüsün biteceği düşüncesinin pahalıya mal olduğunu söyledi.

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İlçe Başkanı Hakan Toydaş, son 10 günde yaşanan artışın 3 aylık artışı geçtiğini dile getirerek, "10 günlük süre zarfındaki artış, 3 aylık artışı geçti. 11 Mart'tan bu yana yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadelede özellikle karantina sonrası uzun süre hiç yeni vaka ile karşılaşılmadığını, son dönemde normalleşme ile birlikte, kurallara uyulmamasından kaynaklı vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı.


İller arası seyahat kısıtlaması kalkınca Gaziantep, Şanlıurfa ve diğer illerden ilçemize çok sayıda enfekte hasta geldi. Onların yaptıkları ziyaretler sonrasında da hasta sayısında artış olduğu düşünülüyor. Bu salgın tehlikesi henüz geçmedi. Yetkililerin önerdiği üç şey var, fiziksel mesafe, gerekmedikçe insanlarla 1.5 metre kuralına mutlaka uymamız lazım. İkincisi maske kullanımı, maskeyi doğru bir biçimde tek olmadığımız her ortamda takmalıyız. Siz bu hastalığı taşıyor olabilirsiniz ve hiçbir şikayetiniz yokken bu hastalığı başkasına bulaştırabilirsiniz. Üçüncüsü de kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir. En az 20 saniyeyi geçecek şekilde ellerimizi sık sık sabunla yıkamamız gerekir. Koronanın henüz ilacı bulunmadı ama ilaç gibi etkili tedbir bulundu" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Koronavirüs, AK Parti, Gölbaşı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Toydaş'tan korona virüs uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

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