Son Dakika Haberleri: Başkan transferi bizzat duyurdu
Son Dakika Spor Haber

Başkan transferi bizzat duyurdu

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan son görüşmeler sonrası, Gana Milli Takımı oyuncusu, başarılı merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Başkan transferi bizzat duyurdu, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan son görüşmeler sonrası, Gana Milli Takımı oyuncusu, başarılı merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Geride kalan sezonu İtalyan ekibi Empoli'de tamamlayan Acquah, 28 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Yeni Malatyaspor, Gana, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Zeynep Bastık, konser gelirlerini Emine Bulut'un küçük kızına bağışlayacak Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti! Beşiktaş'ın ilk golü Güven Yalçın'dan geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan transferi bizzat duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]