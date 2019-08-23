Başkan transferi bizzat duyurdu

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan son görüşmeler sonrası, Gana Milli Takımı oyuncusu, başarılı merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Geride kalan sezonu İtalyan ekibi Empoli'de tamamlayan Acquah, 28 maçta forma giydi ve 2 gol attı.