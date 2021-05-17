Başkan TRT GAP Radyosunun konuğu oldu - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, Ramazan ayı içerisinde yapılan sosyal yardımlar hakkında da bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı SelahattinGürkan, TRT GAP Radyo'nun Aslı Hocaoğlu tarafından sunulan 'Yöremizden' programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Başkan Gürkan Malatya'da yapılan hizmetler ile birlikte yapılacak olan hizmetler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl hem milli bayramlarımızı hem de dini bayramlarımızı buruk bir şekilde yaşandığını belirten Başkan Gürkan, " Geçtiğimiz yol olduğu gibi bu yılda bayramlarımızı buruk bir şekilde kutlamaktayız. Hem insanlığın yakasına yapışan Covid virüsü ile uğraşırken, Filistin'de olan hadiseler bizi, İslam dünyasını ve insanca düşünen herkesi üzüntüye gark etmiştir. Temennimiz bu zulümlerin son bulması ve bayramlarında bayram tadında kutlanmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz.

Biz Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. İlk yerleşik hayatın, devlet hayatının, demokrasi hayatının, taş devrinden demir devrine geçişin, muhasebe kayıtlarının tutulduğu, demirin silah olarak kullanılması Malatya'da zuhur etmiştir. Burada geçmişte yaşayan insanlar medeniyet destanları yazmıştır. 1071 yılından 400 yıl önce Anadolu'nun fethi Malatya sancağından başlamıştır. Battalgaziler, Hüseyin Gaziler, Danişment Gaziler, Emir Ömerler Anadolu'nun fetih sürecini başlatmışlardır. O dönende de kahramanlık destanları yazılmıştır. Mevlana, Sadrettin Konevi Şahebe-i Kübra medresesinde İlim irfan destanları yazmışlardır. Malatya hem insanlık tarihi açısından hem de Türk İslam tarihi açısından önemli bir merkezdir. Burada hizmet verirken atalarımızın yaptığı hizmetlere layık hizmetler yapmanız gerekir. Yoksa vebal altında kalırsınız. Tarihin bize bıraktığı mirası günümüze ve geleceğimize taşımakla yükümlüyüz. Bu anlamda da bizler de günümüz Dünyasında ve günümüz Türkiye'sinde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren hem şehrin kültür rotalarını hazırlayarak hem il azında hem bölgesel bazda kültür rotasını hazırlamaktayız. Ayrıca Altayapı, üstyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve yeşilin korunması ile ilgili Belediyeciliğin temel ilkesi olan ilkeler üzerinde Malatya'yı rol model olacak bir şehir hüviyeti kazandırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Malatya'ya yapılan hizmetlere baktığımız zaman Malatya tarihi boyunca 1924 yılından bugüne kadar almış olduğu hizmetlerin en az iki katı daha fazla hizmet yapmaktayız. Şu anda bütün hizmetlerimizin temeli atılmış, ihalesi yapılmış veya tamamlanmıştır. Yaşamış olduğumuz 24 Ocak Depremi ve akabinde yaşadığımız Pandemi krizine rağmen Malatya hakikaten tarihi hamleler gerçekleştiriyor. Bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Malatya'da yeşil alan miktarını iki-üç katına çıkardık.

Sosyal Belediyecilik anlamında geçtiğimiz ramazan ayı içerisinde günlük 5 bin aileye iftar, 1000 aileye sahur yemeği sıcak bir şekilde ekiplerimiz tarafından dağıtımı yapıldı. Pandemi krizinde etkilenen bütün kesim ve kesitlerin yanında olduk. Her zaman şunu ifade etti Malatya'da hiçkimse aç ve açıkta kalmayacak demiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gıdadan ev eşyasına, çocuklarımıza tablet, internet desteği verdik.

Ayrıca Kültürel Belediyecilik alanında ise kültür miraslarımızın kaybolmaması geleceğe taşınması noktasında da çok ciddi çalışmalarımız bulunmakta. Malatya'da Taşhoron kilesisinin restorasyon çalışmalarını başlattık ve çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bütün inanç ve değerlere sahip çıkma noktasında tutum sergilemekteyiz. Malatya'da çok güzel bir birliktelik oluşturulmuştur. Malatya'da oluşturulan bu fotoğrafın içinde her düşünceden, her fikirden ve görüşten insan bulunmakta. Huzur şehri Malatya'dır, huzurun adı Malatya'dır diyoruz.

Hizmet Belediyeciliğine baktığımız zaman ise bir taraftan 40 yıldır Malatya'nın batısında bulunan Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay'a devredilerek üç yeni fabrikanın yapılması, Yimpaş binasının Malatya ekonomisine kazandırılması. Kentsel Döşünüm Projeleri, Gelincik Tepesinde yeni bir alt merkez oluşturulması, Kayısının daha iyi değerlendirilmesi noktasında Lisanslı Depo yapılması, Şire Pazarı, Bugday Pazarı, Fidancılar Sitesi, 5 bin kişilik kapalı spor salonu, Jimnastik Salonu, Gençlik Kampı, Ekmek ve Yemek Fabrikaları, meydan düzenlemeleri, Kernek Meydanının yeniden düzenlenmesi, Sokak Sağlıklaştırmalarının yapılması, altyapıda 12 arıtma tesisi yapılmakta, yeni bir içme suyu kaynağı Malatya'ya kazandırılarak gelecek 50 yılının su bakımından garantiye alınması, Malatya'nın genelinde, 13 ilçemizde ve 718 mahallesinde hiçbir yerleşim yerinin susuz, kanalizasyonsuz, asfaltsız ve atıksuların kaynak sularına karışmaması noktasında vermiş olduğumuz talimatlar neticesinde geçtiğimiz yıl 2 bin km asfalt yaptık. Yüzde 70 oranında tamamladık geriye kalan yüzde 30'luk kısmı bu yıl tamamlayacağız. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur.

Şehre bakarken tarihine bakarsınız. Bir şehir değişik insanlık medeniyetlerinin, kültürlerinin ve uygarlıklarının üzerinde barındığı bir şekilde yaşıyoruz. bunun eğitimde, kültürde, mimaride yansımalarının yanında yemek kültüründe de yansımaları bulunmakta. Malatya mutfağı ile ilgili belki yeteri kadar bir çalışma olmamış olabilir. Malatya mutfağı çok zengin bir kültür birikimine sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz ve Fırat Kalkınma Ajansımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Gastronomi mutfağı kuruyoruz" şeklinde konuştu.