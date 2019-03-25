Son Dakika Haberleri: Başkan Trump aklandı

Başkan Trump aklandı

34 dakika önce

ABD'de 2 yıldır devam eden ve özellikle başkanlığının ilk yılında Trump'ı oldukça zorlayan "Rusya ile gizli anlaşma" iddialarına yönelik soruşturma tamamlandı.

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ABD'de 2 yıldır devam eden ve özellikle başkanlığının ilk yılında Trump'ı oldukça zorlayan "Rusya ile gizli anlaşma" iddialarına yönelik soruşturma tamamlandı. Raporun özetinde seçimlere Rusya müdahalesi olduğu ancak Trump'ın bununla ilişkisinin bulunmadığı tespiti yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:48 

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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