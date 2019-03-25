Başkan Trump aklandı
34 dakika önce
ABD'de 2 yıldır devam eden ve özellikle başkanlığının ilk yılında Trump'ı oldukça zorlayan "Rusya ile gizli anlaşma" iddialarına yönelik soruşturma tamamlandı.
ABD
'de 2 yıldır devam eden ve özellikle başkanlığının ilk yılında Trump
'ı oldukça zorlayan "Rusya
ile gizli anlaşma" iddialarına yönelik soruşturma tamamlandı. Raporun özetinde seçimlere Rusya müdahalesi olduğu ancak Trump'ın bununla ilişkisinin bulunmadığı tespiti yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:48
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