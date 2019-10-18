Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi:

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, Erdoğan'ın kendisine bölgeden küçük çaplı keskin nişancı ve topçu atışı yapıldığını bunların da hemen etkisi hale getirildiğini söylediğini aktardı. Trump ayrıca Kürt ve Türk taraflarının "ateşkes veya aranın" işe yaramasını istediğini yazdı.



Trump ayrıca Erdoğan'ın 'terörizmi yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak" iletisine de yanıt verdi. Trump "Terörü yen" diyerek Erdoğan'ın iletisini cevapladı.