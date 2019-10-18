Son Dakika Haberleri: Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: "Terörü yen"
Son Dakika Dünya Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: 'Terörü yen'

Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: "Terörü yen"

39 dakika önce

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, Erdoğan'ın kendisine bölgeden küçük çaplı keskin nişancı ve topçu atışı yapıldığını bunların da hemen etkisi hale getirildiğini söylediğini aktardı

Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi:

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, Erdoğan'ın kendisine bölgeden küçük çaplı keskin nişancı ve topçu atışı yapıldığını bunların da hemen etkisi hale getirildiğini söylediğini aktardı. Trump ayrıca Kürt ve Türk taraflarının "ateşkes veya aranın" işe yaramasını istediğini yazdı.


Trump ayrıca Erdoğan'ın 'terörizmi yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak" iletisine de yanıt verdi. Trump "Terörü yen" diyerek Erdoğan'ın iletisini cevapladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim
Son dakika: Erdoğan'ın "195'ini yakaladık" dediği DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getiriliyor Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı Merkel: ABD askerlerinin çekilmesi Rusya ve İran'ın rolünü güçlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 19:52:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: "Terörü yen"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]