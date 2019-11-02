Son Dakika Haberleri: Başkan Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var
Son Dakika Dünya Başkan Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var

Başkan Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var

6 saat önce

Başkan Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.


Başkan Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:53 
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