Başkan Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var
6 saat önce
Başkan Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.
Başkan Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:53
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