Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bir kişi Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump' adlı dev balonu bıçaklayarak patlattı.
Amerika'nın Alabama eyaletinde bir kişi Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump' adlı dev balonu bıçaklayarak patlattı.
Protesto balonuna bıçaklı saldırıda bulunan Hoyt Hutchinson adlı saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. 32 yaşındaki kişinin böylesi bir saldırıyı neden işlediği açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:46
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