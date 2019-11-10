Son Dakika Haberleri: Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı
Son Dakika Dünya Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı

Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bir kişi Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump' adlı dev balonu bıçaklayarak patlattı.

Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı, System.String[]

Amerika'nın Alabama eyaletinde bir kişi Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump' adlı dev balonu bıçaklayarak patlattı.


Protesto balonuna bıçaklı saldırıda bulunan Hoyt Hutchinson adlı saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. 32 yaşındaki kişinin böylesi bir saldırıyı neden işlediği açıklanmadı.

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Donald Trump, Bebek, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:46 
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