Son Dakika Haberleri: Başkan Trump'ın azledilmesi için kapsamlı çalışma düzenlemesi
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Başkan Trump'ın azledilmesi için kapsamlı çalışma düzenlemesi

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin açılıp açılmamasına ilişkin Komite'ye kapsamlı şekilde çalışma imkanı veren bir düzenlemeyi kabul etti.

Başkan Trump'ın azledilmesi için kapsamlı çalışma düzenlemesi, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin açılıp açılmamasına ilişkin Komite'ye kapsamlı şekilde çalışma imkanı veren bir düzenlemeyi kabul etti.


Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde yapılan ve 17'ye karşı 24 oyla kabul edilen düzenleme, Demokratların Trump'a karşı muhtemel bir azil sürecini resmi olarak kayda geçirdikleri ilk düzenleme oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:00 
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