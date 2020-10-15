'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var'

ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın ateşi olduğunu bildirdi. CNN haberinde "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump'ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump'ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.