'Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var'
15.10.2020 09:11
ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın ateşi olduğunu bildirdi.
ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın ateşi olduğunu bildirdi. CNN haberinde "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.
ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump'ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump'ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Son Dakika İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan düet sürprizi Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek