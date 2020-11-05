Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı - Son Dakika

Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı

05.11.2020 08:03
Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı, System.String[]

ABD Başkanlık seçimlerimde iki aday arasında kıyasıya çekişme oy sayılan eyaletler üzerinden hala devam ediyor.

ABD Başkanlık seçimlerimde iki aday arasında kıyasıya çekişme oy sayılan eyaletler üzerinden hala devam ediyor. Başkanlık adayı ve ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı. Başsavcı Shapiro, daha önce sosyal medyadan paylaştığı mesajında, seçmenleri Demokrat Parti'den seçim yardımı istemeye çağırmıştı.

ABD'nin oy sayımı devam eden kritik eyaletlerinden ve 20 delege seçilecek olan Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, Başsavcı Josh Shapiro'nun sosyal medya mesajı tepki topladı. Başsavcı Shapiro mesajında "Posta oylamasında, nerede oy vereceğiniz veya başka bir şeyle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Demokratların Seçmen Yardım Hattı'nı arayın. Birileri size yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Seçimlerin hala sayıldığı kritik eyalet olan Pennsylvania Başsavcısı'nın bu mesajı 'yanlı' olarak değerlendirilirken, Başkan Trump, Başsavcı Shapiro'yu eleştiren makaleyi yayınlayarak "PA (Pennsylvania) Başsavcısının 'Kenara Çekilmesi' talepleri doğuyor" dedi.

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ DÖRT EYALET BEKLENİYOR

ABD Başkanlık Seçimleri'nde Pennsylvania (20 delege), Kuzey Karolina (15 delege), Georgia (16 delege) ve Alaska (3 delege) eyaletlerinde oy sayımı devam ediyor. Öte yandan ABD basının bir kısmı Nevada (6 delege) ve Arizona'da (11 delege) oy sayımının devam ettiğini belirtirken, diğer bir kısım ise bu iki eyalette Joe Biden'ın kazandığını açıkladı.


Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı
Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı
Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Pennsylvania, Başsavcı, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Başkan Trump, Pennsylvania Başsavcısı Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı - Son Dakika Dünya


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