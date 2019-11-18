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Başkan Trump'tan azil açıklaması: İfade vermeyi ciddi şekilde düşünüyorum
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini açıkladı.
Başkan Trump, Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün katıldığı "Face the Nation" adlı programda, kendisinin bu soruşturmada ifade vermesini önerdiğini hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:19
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