Başkan Tugay'dan Boğa Ferdinand'ın çiftliğine destek - Son Dakika

Tedavi ve kısırlaştırmanın yanı sıra imkanlar ölçüsünde bazı ihtiyaçlara da destek vereceklerini belirten Tugay, "Tüm hayvanseverleri bu çiftliğe destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

VİŞNELİ'DE KURULDU

İlk olarak Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'yı ziyaret eden Başkan Tugay, daha sonra Karakayalı ve Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ile birlikte 5 yıl önce Vişneli köyünde kurulan, çoğunlukla çiftlik hayvanlarının koruma altına alındığı Angels Farm Sanctuary'ye geçti. 2019'da Kurban Bayramı'nda sahibinden kaçarak Rize'nin İyidere ilçesinden denize atlayıp Trabzon'un Sürmene ilçesi sahiline kadar yüzen ve mücadelenin sembolü haline gelen, sanatçı Haluk Levent'in sahiplenmesi sonrasında korumaya alınan boğa Ferdinand'ın da aralarında bulunduğu hayvanlarla ilgili bilgi alan Tugay, destek olacaklarını belirtti. Barınağın kurucusu Sibel Çakır, sosyal medya ve yaygın medyada yaşadıkları olaylarla gündem olan hayvanların büyük bölümünün barınaklarında yaşamını sürdürdüğünü ifade etti. Egzotik ve yaban hayvanlar ve sokak hayvanları da dahil olmak üzere hiçbir tür ayrımı yapmadan koruma altına aldıklarını dile getiren Çakır, şu anda 107 ayrı türde bin 600 mevcuda ulaştıklarını söyledi.

İLK HİZMET KISIRLAŞTIRMA

İlk olarak ziyaret sırasında barınağa 10 torba mama götürdüklerini belirten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, önümüzdeki 19 Mayıs günü kedi ve köpekler üzerinde kısırlaştırma işlemi yapacakları bilgisini verdi. Devamında da barınakta yaşayan hayvanlara tedavi desteği vereceklerini belirten İnanlı, Angels Farm Sanctuary'nin örnek bir hizmet yaptığını kaydetti.

Angels Farm Sanctuary'de yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirten Başkan Cemil Tugay, "Türkiye'nin ilk ve en büyük çiftlik hayvanlarını koruma ve kurtarma çiftliğini görmekten büyük mutluluk duyduk. Biz de artık buranın bir parçası olacak, katkı koymak için elimizden geleni yapacağız. Veteriner İşleri müdürlüğümüzün imkanlarını, işlerimizi aksatmadan bu çiftlik için kullanacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan ziyarete her iki belediye başkanına eşleri de eşlik etti.