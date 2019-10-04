Başkan Tugay din görevlileri ile bir araya geldi

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi Kent Restoranda, Karşıyaka'daki din görevlileri için kahvaltılı bir program düzenledi.

Programda konuşan Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a bu programı düzenlediği için teşekkür etti.

Başkan Tugay yaptığı konuşmada; din görevlileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi. "Belediye olarak, sizlerin, camilerimizin ve ibadethanelerimizin emrindeyiz. Bu sene eksikliklerimiz olmuş olabilir. Bu da yeni belediye başkanı olmam ve her alanda tasarrufa gitmiş olmamız. Belediye hizmetleri ölçeğinde Karşıyaka'da bazı iyileştirme, düzenleme çalışmaları yaparken, örneğin çevre düzeni, doğanın korunması, kamuya ait araçların korunması, belediye ile halkın daha yakınlaşması konularında sizlerin desteğini talep ediyorum.Çünkü sizler doğru şeyleri söyleyen insanlar olarak halk tarafından dikkatle dinlenen insanlarsınız. Ulvi, kutsal bir görev yerine getiriyorsunuz sözünüzün daha fazla kıymet gördüğünü biliyorum. Temizlik, çevreye duyarlılık gibi konularda çağrıda bulunduğumuzda destek olursanız minnettar olurum."

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ise şunları söyledi. "Vatandaşımızın aydınlanmasını, kirlenmemesini, o masum beyinlerin zararlı fikirlere bezenmemesine ne kadar katkı yaparsanız, görevinizi o kadar iyi yapmış olursunuz…. Şehit kanları ile bezenmiş aziz vatanda, bu mu mübarek bayrak altında, huzur içerisinde bizden sonra gelecek nesillere de görevimizi yapmanın, yapma gayreti içerisinde olmanın, gönül rahatlığı içerisinde inşallah görevlerimizi teslim ederiz."

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle düzenlenen programa Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kâmil Karadeniz ve Karşıyaka'daki din görevlileri katıldı.