Başkan Tugay ve emekçilerden bayram buluşması - Son Dakika

"Karşıyaka Belediyesi dünyaya örnek olsun"

Buluşmaya Karşıyaka Belediyesi emekçilerinin yanı sıra meclis üyeleri, bürokratlar ve sendika temsilcileri de katıldı.

Tüm emekçilerin bayramını kutlayan ve kente hizmet yolunda gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eden Başkan Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: "2 yıl 3 aydır belediye başkanıyım. Sizlerle ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bu süre içinde pandemi ve deprem gibi planlamadığımız şeyler yaşadık. Düzenimiz alt üst oldu. Bir çok arkadaşımız çalışamaz duruma geldi. Bu şartlar altında kentimizde bize verilen göreve sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Belediyenin çalışmalarına baktığım zaman sizlere teşekkür etmek geliyor içimden. Sizlerle bir hikaye yazalım istiyorum. Karşıyaka Belediyesi tüm dünyaya örnek olsun. Lütfen bildiğiniz doğrulara inanın. Yanlış bir şey yapan varsa bunu yapma hakkı olmadığını söyleyin. Biz onurlu insanlarız. Biz insana saygı duyan insanlarız. Biz ülkesini seven insanlarız. Geleceğe onurlu bir miras bırakmak için çalışan insanlarız. Bu onurdan vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Bu hikayeyi birlikte yaşayacağız. Bu hikayenin sonunda bir şeylerin değişebildiğini beraber göstereceğiz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Çok daha coşkulu bayramlarda birlikte olabilmeyi diliyorum."

TUGAY'A TEŞEKKÜR

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Özgür Işık da "Pandemiden dolayı belediyenin giderleri arttı, gelirleri azaldı. Başkanımız buna rağmen emekçilerinin haklarını da teslim etti, yatırımlarını da yaptı, borçlarını da ödedi. Başkanımıza emeğin ve emekçinin yanında olduğu için teşekkür ediyorum. 'Emek en yüce değerdir' sözünün arkasını dolduran başkanlardan biridir. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum" diye konuştu.

MÜCADELE BİTMİYOR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı "Bu ülkede adaletsizlik almış başını gidiyor. Mücadele hiçbir yerde bitmiyor. Sadece mücadele toplu sözleşmede hak arama ile olmamalı. Örgütlü mücadeleyi yan yana vermediğimiz sürece karanlık tepemize inecek. Karanlıktan aydınlığa giden yolda yan yana olmak dileğiyle. Özgürce, laik, demokratik bir ülke kurana kadar bayramlarda hep birlikte olmak dileğiyle... Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Belediye İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise "Karşıyaka'ya hizmet eden sizlersiniz. İnsanların sokağa çıkmaya korktuğu zamanlarda tüm emekçiler kendi sağlıklarını hiçe sayarak çalıştı. Bu pandemi sürecini çok iyi yönettiniz. Başkanıma teşekkür ediyorum. CHP'li tüm belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Hiçbir vatandaşı, emekçiyi mağdur etmediler. Başta Başkanım olmak üzere tüm emekçilerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.