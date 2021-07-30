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Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması - Son Dakika

Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması

30.07.2021 20:52
Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması, System.String[]

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ilçede ve ülke genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ilçede ve ülke genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Tulup, zorlu görevde emeği geçenlere teşekkür etti.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup dün ilçede ve ülkenin birçok yeşil alanlarında yaşanan yangınların herkesi derin üzüntüye boğdunu belirterek, "Birçok vatandaşın evi, çiftliği, tarlası yanarken; ormanlık alanları kendisine yuva edinen yüz binlerce masum canlımız yuvasız kaldı yüzlercesi de ne yazık ki telef oldu. Ülke genelinde çıkan yangınları yakından takip ederken, dün akşam saatlerinde İlçemizden aldığımız acı haberle hemen yangın mahalline intikal ettik. 8 arozözümüz ve dozerlerimiz ile birlikte İlçemiz Darkale Sarıkaya mevkiinde çıkan yangına derhal müdahale ederek yangının yayılımını engellemek için canla başla mücadele ettik. Saat gece 04.06 sularında ise nihayet ekiplerimizin büyük çabaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Bu zorlu aşamada bizleri yalnız bırakmayarak durumu yakından takip eden başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere tüm Manisa Milletvekillerimize, Siyasi Partilerimizin çok değerli İl ve İlçe Başkanlarına, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 17 ilçe Belediye Başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Ülke genelinde 48 saatte 21 ilde 44 ayrı noktada meydana gelen orman yangınlarının herkesin ciğerini yaktığını kaydeden Başkan Tulup, "Neyse ki ilçemizdeki yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alıp söndürmeyi başarabildik. Diğer ilçelerimizde yaşanan yangınlarında takipçisiyiz. Her türlü desteğimizle olaya yardıma hazırız. Bizim canımız yandı ancak başka canlar yanmasın istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok hassas davranmalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyorum. Zorlu görevde emeği geçen tüm personellere ve gönüllü vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - MANİSA

Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması
Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması
Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması
Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması
Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması

Ali Tulup, Hisarcık, Yangın, Soma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tulup'tan orman yangını açıklaması - Son Dakika


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