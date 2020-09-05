Başkan Tuna: Anadolu'nun her karış toprağında kahramanların alın teri ve kanı vardır - Son Dakika

Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Milli Mücadele, Anadolu toprağının her karışında Türk halkının kanı ve alın teriyle yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Bu mücadelenin en kanlı geçtiği yerlerden biri de Köşk ilçemizdir" diyerek halkın kurtuluş gününü kutlayıp şehitlere rahmet diledi.

Efeler diyarı Aydın'ın Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe başlatılan Kurtuluş Mücadelesi sırasında yaşanan Yunan Mezaliminin izlerinin halen silinmediğini belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, "Karatepe şehitliği bunun en acı örneklerinden biridir. Aydınlı hemşerilerimizin, yiğit efelerimizle birlikte Malgaç baskını ile başlayan kurtuluş mücadelesi nihayet 7 Eylül 1922 de Atatürk komutasındaki Türk Ordumuz ile zafere ulaşmıştır. Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren Miralay Şefik Bey, Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Faik, Demirci Mehmet Efe, Teğmen Zekai, Sökeli Cafer Efe, Teğmen Necmi, Mestan Efe, Sancaktarın Ali Efe, Salavatlı Halil İbrahim, 57. Tünen Yaveri İsmail Hakkı, Tekeli İsmail Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Durmuş Ali Efe, Yanık Efe, Danişmentli İsmail Efe ve bütün ülkü ve silah arkadaşlarını ve kahpe Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşerilerimize Allah'dan rahmet diliyor, başta ilçemiz Köşk halkının olmak üzere tüm Aydın'ımızın Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında gençlere de seslenen Başkan Veli Tuna, "Bugün bu topraklarda bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayan herkes atalarının bir vatan bırakmak için nasıl mücadele ettiklerini iyi bilmelidir. Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadele ruhunun canlandığı, milli mücadele ateşinin yandığı mekan Efeler diyarıdır" diyerek tüm gençlerin yakın tarihimizi de iyi bilmesini istedi. - AYDIN