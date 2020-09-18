Başkan Tuna'dan İl Müdürü Çelik'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Tuna'dan İl Müdürü Çelik'e ziyaret
Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret ettiBilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret ederek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının...
Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret ederek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının değerlendirmesini yaptılar. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında bilgi verdi. Çelik, okullar 21 Eylül'de açılacağını belirterek, "1'inci sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek" dedi. - BİLECİK
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