Başkan Tuna'dan İşçilere Ziyaret

Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, narenciye paketleme tesisi ve nakliye firmasında çalışan işçilerle bir araya geldi.
Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz
ilçesinde faaliyet gösteren bir narenciye paketleme tesisi ile Toroslar ilçesinde hizmet veren nakliyat firmasını ziyaret eden Tuna, yaptığı konuşmada, kalifiye elaman yetiştirmek için 34 branşta mesleki eğitim kursları açtıklarını belirtti.
Bugüne kadar 21 bin kişiye mesleki eğitim verdiklerini bildiren Tuna, "Bu insanlarımızı işsiz eşitler içerisinde bir adım öne çıkarma gayreti içerisinde olduk. Avrupa Birliği
projelerini Mersin'e ilk getiren ve 13 AB
projesini hayata geçirerek Türkiye
'de en fazla proje yapan belediyeyiz. Mesleki anlamda bölge insanımıza katma değer sağladık ve eğitim aldıkları süre zarfında asgari ücret düzeyinde ücret verdik." diye konuştu.
Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda Mersinlilik bilincini öne çıkartacaklarını bildirdi.