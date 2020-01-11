Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor - Son Dakika

Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, olanca hızıyla devam eden kar temizleme çalışmalarına Belediye Başkanı Selim Tuna bizzat katılıyor.

Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, olanca hızıyla devam eden kar temizleme çalışmalarına Belediye Başkanı Selim Tuna bizzat katılıyor.


Çalışmaların başında yer alan ve aynı zamanda iyi de bir operatör olan Belediye Başkanı Selim Tuna, zaman zaman greyderin direksiyonuna geçerek yol açma çalışmalarını bizzat kendisi gerçekleştiriyor. Göreve geldiği günden bu yana belde halkını faklı bir belediyecilik anlayışı ile tanıştıran Başkan Tuna, aynı zamanda halkın büyük bir teveccüh ve sevgisini de kazanmış durumda. Belde halkının refahı noktasında en iyi belediye hizmetini vatandaş ile buluşturan Başkan Tuna, özellikle kış aylarında beldenin bağlantı yollarının ulaşıma açık kalması için büyük çaba sarf ediyor. Kış aylarında yolların kapanmaması için 24 saat nöbet tutan Belediye Başkanı ve görevli personeli belde halkının özellikle öğrenci ve işçilerin güvenli bir şekilde ilçeye ulaşımını başarıyla sağlıyor. Günün arta kalan zamanlarında da beldenin ana halterleri ve ara yollarının kardan temizlenmesi için çalışma yapılıyor. - BİLECİK

Selim Tuna, Dodurga, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı
Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:48 BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika Haber
22:46 Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi - Son Dakika Haber
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar - Son Dakika Haber
22:38 Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
22:37 Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı - Son Dakika Haber
22:31 Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Son Dakika Haber
22:05 İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 22:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]