Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, olanca hızıyla devam eden kar temizleme çalışmalarına Belediye Başkanı Selim Tuna bizzat katılıyor.



Çalışmaların başında yer alan ve aynı zamanda iyi de bir operatör olan Belediye Başkanı Selim Tuna, zaman zaman greyderin direksiyonuna geçerek yol açma çalışmalarını bizzat kendisi gerçekleştiriyor. Göreve geldiği günden bu yana belde halkını faklı bir belediyecilik anlayışı ile tanıştıran Başkan Tuna, aynı zamanda halkın büyük bir teveccüh ve sevgisini de kazanmış durumda. Belde halkının refahı noktasında en iyi belediye hizmetini vatandaş ile buluşturan Başkan Tuna, özellikle kış aylarında beldenin bağlantı yollarının ulaşıma açık kalması için büyük çaba sarf ediyor. Kış aylarında yolların kapanmaması için 24 saat nöbet tutan Belediye Başkanı ve görevli personeli belde halkının özellikle öğrenci ve işçilerin güvenli bir şekilde ilçeye ulaşımını başarıyla sağlıyor. Günün arta kalan zamanlarında da beldenin ana halterleri ve ara yollarının kardan temizlenmesi için çalışma yapılıyor. - BİLECİK