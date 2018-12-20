Başkan Tuna Kalkınma Ajansı toplantısında Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, Ankara Kalkınma Ajansı Aralık
Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı Ankara Valisi Vasip Şahin
başkanlığında yapılan Toplantıda 2019 Yılı Yatırım ve Projelerinin Planlaması Masaya Yatırıldı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığında gerçekleşen Kalkınma Ajansı Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Kalkınma Ajansı'nda yapılan toplantıya; Ankara Ticaret Odası
Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası
Başkanı Nurettin Özdebir
, ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, Anadolu Turizm İşletmeleri Derneği Onursal Başkanı Seçim Aydın
, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali
Oflaz da katıldı.
Başkent yatırım projeleri masada
Toplantıda, Ajansın 2018 yıllık programına göre tamamlanmış olan proje ve etkinliklerin dışında Başkent'te 2019 yılında yapılması planlanan yeni yatırım ve proje çalışmaları masaya yatırıldı.
Kalkınma Ajansı aracılığıyla gerçekleşen çalışmaların yeni yılda da hız kesmeden devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.