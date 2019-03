Başkan Tuna, Mersin'deki Romanlarla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna , Roman vatandaşlara yönelik en fazla projeyi hayata geçiren belediye olduklarına dikkat çekerek, "Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.Tuna, Mersin Romanlar Sosyal ve Kültür Dayanışma Derneğince Akdeniz ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi 'nde düzenlenen toplantıda Roman vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz 'ın da katıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı İsmail Nurbel, "Hamit Tuna denince akla doğruluk, dürüstlük ve çalışkan bir belediye başkanı gelir. Tarsus 'tan Anamur 'a, Toroslar 'dan Akdeniz'e 7'den 70'e herkes Hamit Tuna başkanımızın ismini bilir. Hamit Tuna, gönlümüzde ve kalbimizdedir. Cumhur İttifakına destek veriyoruz" diye konuştu.Roman vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da huzurlu bir Mersin için 31 Mart'ta Cumhur İttifakına destek istedi."Biz balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretiyoruz"Romanların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşıladığı programda konuşan Hamit Tuna, "'Romanlarımıza balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreteceğiz' demiştik. Oluşturduğumuz hasır örme üretim atölyesi ile hem meslek öğreniyorlar hem de ürettiklerini ihraç ediyorlar" ifadelerini kullandı."İstihdam projelerimiz devam edecek"Roman vatandaşlara yönelik en fazla projeyi hayata geçiren belediye olduklarına dikkat çeken Tuna, "Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Alsancak ve Turgutreis mahallelerimizde yaşayanRoman vatandaşlarımız için AB projesi yaptık. 2005 yılında ilk AB projesini şehre getiren ve en önde olan belediyeyiz. Bugüne kadar 13 AB projesini hayata geçirdik. Alsancak Mahallesi'nde Roman vatandaşlarımız için 'Hasır Örme Üretim Atölyesini' kurduk. Kadın ve erkek olmak üzere 70 vatandaşımız iş sahibi oldu. Özellikle Roman çocuklarımızın okul öncesi eğitim noktasında biraz geride kaldıklarını gördük. 'Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe" projesini gerçekleştirdik. Toroslar bölgesinde çok fazla dere yatakları var. Bu kamışlar özellikle çiftçilerimizin de kurutmaya çalıştığı bir ürün. Ama bunu faydalı hale getirmek amacıyla Romanlarımız dere kenarlarından bu kamış ve kargıları topluyor, Hasır Örme Üretim Atölyemizde kesiyor, temizliyor ve örme işlemini gerçekleştiriyorlar. Hasır şekline getirilen bu ürünleri bir firma aracıyla ihraç ediyorlar. Biz de böyle üretime dayalı bir sistemi kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu."Romanlarla en çok proje yapan belediye olduk"'Balık veren değil, balık tutmayı öğreten' anlayışı ile Türkiye 'de rol model olan böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Tuna, şöyle devam etti; "Bu projemiz aynı zamanda Avrupa Roman Federasyonu'nda da rol model seçildi. Bu atölyenin kapsama alanını genişlettik. Burası kuluçkalıktı. Daha çok insanımıza istihdam oluşturmak amacıyla değer katacağız. 70 insanımız inşallah 150 olacak. Roman çocuklarımızın eğitimlerini bitirmeden okuldan ayrıldıklarını, 13-14 yaşlarında evliliklerin olduğunu da gördük. Bu çocuklarımızı eşitlerin arasına getirebilmek için mücadele ettik ve 2008 yılında 'Etüt Evi' projemizi başlattık. Valiliğimizin de destek verdiği bu projeyle Roman çocuklarımıza etüt merkezi kurduk. Bütün taşıma işlemlerini üstlendik. Roman vatandaşlarımızın kulaktan duyma çaldıkları enstrümanları tekniğiyle öğrenmeleri için Akdeniz Sanat Projesini de hayata geçirdik. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde Roman gençlerimize kaynakçılık ve metal eğitimi verdik. Romanlarla en çok proje yapan belediye olduk. İnşallah büyükşehir ölçeğinde de Roman vatandaşlarımıza mesleki eğitim ve istihdam konusunda katkı sunmaya devam edeceğiz. Mersin'in her noktasında üreteceğimiz projelerle değer katacağız. Gelin bu düzeni birlikte kuralım. Mersin ve Akdeniz hizmete doysun. Sosyal barışı tesis ederek, Mersin'imizi hep birlikte imar edeceğiz. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta 13 ilçemizde ve büyükşehirde Cumhur İttifakı ile zafer yazacağız." - MERSİN