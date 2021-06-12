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Başkan Tunç Soyer: Birbirine Destek Veren İnsanlar Bu Memleketin Geleceğini Değiştirebilir - Son Dakika

Başkan Tunç Soyer: Birbirine Destek Veren İnsanlar Bu Memleketin Geleceğini Değiştirebilir

12.06.2021 19:23
Başkan Tunç Soyer: Birbirine Destek Veren İnsanlar Bu Memleketin Geleceğini Değiştirebilir, System.String[]

Ardahan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen muhtarlar ve sivil toplum örgütleri toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte çalışıp, üreteceğiz.

Ardahan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen muhtarlar ve sivil toplum örgütleri toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte çalışıp, üreteceğiz. Bunun sonucunda bölgede yaşayanlar görecek ki bizim gibi iyi insanlar, birbirine destek veren insanlar bu memleketin geleceğini değiştirebilir. İçerisinde bulunduğumuz kötü koşulları değiştirebilirler. Çünkü bizler üretiyor, çalışıyor, bu vatanı seviyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ardahan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaşı buluşturan toplantıya katıldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Ardahan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan'ın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, bir kez daha dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Ardahan Belediyesi konferans salonundaki toplantıda konuşan Başkan Faruk Demir, kentin il olduğunu ancak istedikleri noktaya gelemediklerini söyledi. Demir, "Üreten emekçi kadınlarla, kooperatifçilik denildiğinde sadece tabela değil icraatta bütün dünyayla ülkemiz adına diyalog kuran Neptün Soyer öncülüğünde Tarımsal Kalkınma Kooperatif kurulmasını destekliyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığını kendisine rehber edinmiş milletiz ve iliz. 40 yıl Rus esaretinde, 1887'de Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı'nın Ruslara savaş tazminatı olarak bıraktığı bölgeyiz. Ta ki 1923'te büyük Atatürk Cumhuriyeti ilan ederek, buraya yeniden al yıldızlı bayrağımızı dikinceye kadar çok büyük sıkıntılar çektik" dedi.

"Onlardan geriye bir şey kalmadı"

Bölgede et entegre tesisleri, et balık kurumu, çimento ve şeker fabrikasının bulunduğunu, ancak bu tesislerin kapatıldığını ifade eden Faruk Demir, şunları söyledi: "Fabrikalar sayesinde içerisinde barındırdığı ekonomik kaynakların çağdaş koşullarla çoğaltılarak pazara sunulacağı ve vatandaşın doğduğu yerde doyacağı politikaları, Cumhuriyet başlattı. Çok üzgünüz ki onlardan geriye hiç bir şey kalmadı. Kalmayınca da biz İzmir'e, İstanbul'a gittik. Ama atalarımız, dedelerimiz bu topraklarda tıpkı İzmir'de yaşayan kentli gibi refah içerisindeydi. Ama elimizden o enstrümanlar alınınca biz hiç bir enstrümanımız olmadan toprakla baş başa kaldık. Biz de çareyi göç de bulduk. Şimdi İzmir'in bilgisi, birikimi, Tunç Soyer başkanımızın köylüye verdiği özverili çalışmaların, bilgi birikiminin Seferihisar'ın ardından İzmir'e, oradan da Türkiye'ye olan katkısı sürecek. Biz sadece maddi bir yardım değil, artık balık tutmayı öğrenmek istiyoruz. "

"Ardahan'ı ziyaret eden ilk büyükşehir belediye başkanı"

Ardahan'ın topraklarını değerlendirmek istediklerini söyleyen Başkan Demir, "Bize İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Neptün hanımın kooperatifçilikteki bilgisi, birikimi, teknik desteği rehber olacak. Sadece İller Bankası'ndan gelen parayla yolu süpürüp, çöpü toplamayacağız. Biz bu kentin kaderini değiştireceğiz. Anadolu'ya örnek olacağız. ve seçim zamanı 'Evet, oluyormuş' dedirteceğiz" dedi. Faruk Demir, Ardahan'ı ziyaret eden ilk büyükşehir belediye başkanı olduğunu belirttiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Dayanışmanın önemine değindi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de toplantıdaki konuşmasında Ardahan'a gelmelerinin nedenlerini bir kez daha anımsatarak, "Niye buradayız? Hayatım boyunca dayanışmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayarak yaşadım. Pandemi döneminde İzmir'de kampanya başlattık. İzmirliler büyük destek verdi. Sonra deprem felaketi yaşadık. Depremde Türkiye'nin her yerinden destek geldi. Doğrusu bu kadar büyük yardımlar, böylesi bir yüce gönüllülük karşısında, biz de size el uzatmaya geldik. İnsanlarımız özellikle afet dönemlerinde birbirine destek olma konusunda çok yüce gönüllü. Neden sadece afet dönemlerinde dayanışmayı hatırlıyoruz? Eğer bu dayanışmayı, işbirliğini, birbirimize sahip çıkma duygusunu normal zamanlarda da hatırlasak, o felaketler başımıza gelmeyecek" dedi.

"İnsanlar geleceğe dair umutlarını kaybediyor"

Konuşmasında ekonomik krize de değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: "İzmir ile Ardahan bir araya geldi, ortaya bir şey çıkacak değil mi. O ikimizin yaptığından daha fazlasını ortaya çıkarıyor. Dayanışma böyle bir şey. Çünkü o dalga dalga umut veriyor, bölgeye yayılıyor. Umut veriyor. Dayanışma o nedenle çok kıymetli. Bu sadece Ardahan ile İzmir arasında bir mesele değil. Bu memleket Edirne'den Ardahan'a tek bir coğrafya. Şimdi herkes umutsuz. İşsizlik, yoksulluk var. Yolsuzluk da var. İnsanlar geleceğe dair umutlarını kaybetmeye başladı. Asıl vahim olan bu. Bu bir kader değil, bu hikaye değişebilir. Yeniden yazılabilir. Bu memleketin insanlarının sağduyusuna inanıyorum. "

"Birbirimize sahip çıkarsak güzel şeyler yaparız"

30 Ekim İzmir depreminde, yurttaşlara erzak paketi götürdüklerini ve "Bize getirdiler, almayanlara verin" yanıtı aldıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Bizim insanımız böylesine tok, böylesine yüce gönüllü. Bizim daha iyisine layık olduğumuzu anlamamız ve buna uygun çaba göstermemiz lazım. Bunun da tek yolu dayanışmadan geçiyor. Birbirimize sahip çıkarsak iyi bir şey yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bizim bu toprakların üzerinde yaşayan insanlarımızın çok daha fazlasını hak ettiğini, çok daha fazlasına layık olduğunu biliyoruz. Atalarımız yalın ayak, emperyalizme karşı zafer kazandı. Bıraktıkları bu cennet topraklarda çok daha fazlasını yapmamız mümkün. Bunlar bereketli topraklar. Dünyanın en zengin toprakları. Biz bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmiyoruz" diye konuştu.

"Hayvancılık sektörü nefes alamıyor"

Yanlış tarım politikaları nedeniyle hayvancılığın nefes alamaz hale geldiğini de vurgulayan Soyer, şöyle dedi: "Hayvancılıkta yem sorunu yaşıyoruz. Neden? Çünkü hem tahıl ekimini azaltmışız hem de kullandığımız hibrit tohumlarla 80 santimetre çıkan tahıl yetiştiriyoruz. Samanı bile olmuyor. Sonra samanı ithal ediyoruz. İzmir'de saz çavdarı hasadı yaptık. Saz çavdarı atalık bir tohum, boyu iki metreye çıkıyor. Su istemiyor. Saman fabrikası gibi. Yüzyıllarca atalarımız bunu yetiştirmiş. İsrail'den hibrit tohumları almışlar. Bugün hayvancılık nefes alamıyor. Yemin maliyeti karşılanamıyor. Biz gerçekten İzmir'den Ardahan'a elimizi uzatacağız. Ardahan da bize elini uzatacak. Dayanışma çift taraflı bir şey. Dayanışma tarafları mutlu eder. İç huzuru yaşar, birbirinden beslenirler. Kimse bir tarafa lütuf yapmaz. El ele vermektir. Ben buradan büyükbaş hayvan kavurmasını aldığım zaman Ege'deki kuraklıkla mücadele ediyorum. Biz birbirimize el vereceğiz. Bunun sonucunda bölgenizde yaşayanlar görecek ki bizim gibi iyi insanlar, bir birine destek veren insanlar bu memleketin geleceğini değişitirebilir. Bugün içerisinde bulunduğumuz kötü koşulları değiştirebilirler. Çünkü onlar üretiyor, çalışıyor, bu vatanı seviyor. "

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan da Ardahan'ın il olduğunu ancak kenti büyütemediklerini, geliştiremediklerini belirterek, insanların topraklarını terk ettiklerini anımsattı. Taştan, Soyer ve Demir'in Ardahan'da yaşanan göçü durdurmak için çabaladıklarını söyleyerek, her iki başkana teşekkür etti.

Başkan Soyer köylüleri ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ardahan'ın köylerini de ziyaret ederek, köylülerle sohbet etti. Kentteki tekstil fabrikası ile et kesimhanesini de inceleyerek Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den bilgi aldı. Öğle yemeğini bölge açısından büyük öneme sahip olan Çıldır Gölü'nde yiyen Başkan Tunç Soyer, burada kuş gözlemi için inceleme yaparak, proje çalışması başlatacaklarını da söyledi.

Kimler katıldı?

Toplantıya Ardahan Barosu Başkanı Osman Nuri Yıldız, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Şoförler Odası Başkanı Asım Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Nesrin Aslangör, İzmir Ardahan Hemşehri Dernekleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Tunç Soyer: Birbirine Destek Veren İnsanlar Bu Memleketin Geleceğini Değiştirebilir

Ardahan Belediyesi, Tunç Soyer, Ardahan, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Tunç Soyer: Birbirine Destek Veren İnsanlar Bu Memleketin Geleceğini Değiştirebilir - Son Dakika


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