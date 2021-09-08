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Başkan Tunç Soyer'den 9 Eylül değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Tunç Soyer'den 9 Eylül değerlendirmesi

08.09.2021 11:31
Başkan Tunç Soyer'den 9 Eylül değerlendirmesi, System.String[]

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünün kutlanacağı 9 Eylül öncesi açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in bu anlamlı günü ilk günkü gurur ve heyecanla kutladığını, kazandığımız bağımsızlığı korumanın yolunun ise Mustafa Kemal Atatürk'ün...

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünün kutlanacağı 9 Eylül öncesi açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in bu anlamlı günü ilk günkü gurur ve heyecanla kutladığını, kazandığımız bağımsızlığı korumanın yolunun ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmamaktan geçtiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. 9 Eylül'ün, haklı bir dava uğruna güç birliği yapan bir ulusun asla bileğinin bükülmeyeceğinin kanıtı olduğunu dile getiren Soyer, "Bugün bizlere düşen atalarımızın kanları pahasına miras bıraktığı bu topraklara, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sonsuza dek sahip çıkmaktır" dedi.

"Nesiller boyu dilden dile aktarmamız gerekiyor"

Başkan Tunç Soyer, şu ifadelere yer verdi: "Dağlarında çiçeklerin açtığı, altın renkli güneşin sırmalar saçtığı, tarihin en onurlu ve en haklı başkaldırışının zaferle buluştuğu güzel İzmir, bir kez daha kurtuluş gününü kutluyor. 99'uncu kez aynı gurur ve heyecanla. Ne mutlu bizlere, ne mutlu böyle şanlı bir mirası onurla taşıyacak nesillere. Milli ordumuzun, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgali sona erdirdiği 9 Eylül 1922, sadece bir kentin değil, tüm Anadolu'nun emperyalist istilacılardan kesin olarak temizlendiğinin müjdesidir. Hürriyet ve istiklal için Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle, işgal güçlerini Akdeniz'e kadar sürmeye ant içen kahramanların anıtlaşmış inanç ve kararlılığıdır. Haklı bir dava uğruna güç birliği yapan bir ulusun asla bileğinin bükülmeyeceğinin kanıtıdır 9 Eylül. O gün yaşanan coşku ve mutluluğun sadece tarih sayfalarında kalmaması için nesiller boyu dilden dile aktarmamız gerekiyor."

"Unutmamalıyız"

"Övünmek, gururlanmak, en güzel şekilde kutlamak elbette hakkımız ama 15 Mayıs 1919'un karanlığına hangi şartlar altında gelindiğini de unutmamalıyız" diyen Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Bu topraklar üzerinde işgalden kurtuluşa uzanan 3 yıl, 3 ay, 22 günlük dönem, insanlık tarihinin en anlamlı derslerini içermektedir. Bu dersleri almayan ulusların günümüzde yaşadıkları trajedi gözlerimizin önündedir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği ilkeler doğrultusunda çağdaş, bağımsız ve güçlü bir ülke olmanın formülü hayat bulmuştur. Bu ilkelerden ve onun izinden bir an bile ayrılmanın nelere mal olacağını da bilmek durumundayız. Bugün bizlere düşen, atalarımızın kanları pahasına miras bıraktığı bu topraklara, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sonsuza dek sahip çıkmaktır. İzmir'de hala 9 Eylül 1922 günü Hükümet Konağı'na çekilen şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Sahip olduğumuz bilinç ve yurtseverlik sayesinde sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek. 'Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi." - İZMİR

Başkan Tunç Soyer'den 9 Eylül değerlendirmesi

Mustafa Kemal Atatürk, Tunç Soyer, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tunç Soyer'den 9 Eylül değerlendirmesi - Son Dakika


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