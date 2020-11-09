Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere: "Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere: "Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz"

09.11.2020 09:32
Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Soyer, depremzede vatandaşları hiç yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonunun büyük bölümünü depremin ardından evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelerle geçirdi. Bornova Bilal Çakırcalı Parkı, 75. Yıl Parkı ve Hakan Ünal Parkı'ndaki çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını dinledi. Afet bölgesinde kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nin irtibat ofislerini de ziyaret eden Soyer, görevlilerden vatandaşlara yardımcı olmalarını istedi.

Depremzedelerden Yasemin Kıran, "Belediyeye binlerce kez teşekkür ediyorum. Yemek, yatak, battaniye hepsini temin ettiler ve herkes gerçekten ihtiyacını karşıladı" dedi.

Leyla Çapkın da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ederek, "Büyükşehir personeli, gönüllüler sürekli ihtiyaçlarımızı sordu. O kadar güzel ilgilendiler ki acılarımızı unuttuk" şeklinde konuştu.

Başkan Soyer ise "Bizim de en büyük ödülümüz, bu takdiriniz. Allah sizden bin kere razı olsun. Çok geçmiş olsun. Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizi hiç bırakmayacağız. En kısa zamanda sizi bu çadırlardan kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Çadır alanında gazetecilere açıklama yapan Soyer, "Öncelikle çadırlarda olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını anında gidermek gibi bir heyecanımız var. Zerre kadar hiç bir şeyden mahrum bırakmak istemiyoruz. O nedenle her yerden gelen yardımları, talepleri mümkün olduğu kadar koordine edip, anında doğru yere yönlendirme gayreti içerisindeyiz. Gönüllülerimiz, çalışanlarımız depremzedelere büyük destek veriyor. Bu hafta depremzedeleri çadırlardan kurtararak, en azından başlarını sokacakları bir yuva ile buluşturma hedefimiz var. Bu hafta buna konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Tunç Soyer, havaların soğuması nedeniyle ayakkabı, kaban gibi talepleri olanların ihtiyaçlarının da anında giderilmesi için belediye yetkililerine talimat verdi. Soyer, çadır alanlarında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ile gönüllü olarak çalışan vatandaşlara da teşekkür etti.

-İHA-

Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere: Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz
Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere: Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz
Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere: Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tunç Soyer'den depremzedelere: 'Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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