Başkan Tunç Soyer'den "İzmir parası, İzmir bayrağı" açıklaması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir parası, İzmir bayrağı" tartışması sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Montaj hileleriyle sözlerinin çarpıtıldığını savunan Soyer, "Konuşmanın sadece küçük bir bölümünü alıntılayarak tarafıma yöneltilen saldırılar, her türlü ahlaki anlayışın dışında akıl ve vicdan sınırlarını da zorlayan bir boyuta ulaşmıştır" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına yapmış olduğum çalışmalar ve projeleri anlattığım konuşmanın sadece küçük bir bölümünü alıntılayarak tarafıma yöneltilen saldırılar, her türlü ahlaki anlayışın dışında akıl ve vicdan sınırlarını da zorlayan bir boyuta ulaşmıştır" diyerek, "İzmir parası, İzmir bayrağı" tartışması hakkında açıklama yaptı.



"Montaj hilesi"



Başkan Soyer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Sadece kente ve kentliye hizmet kaygısıyla hareket eden bir yerel yönetici olarak bugüne dek kısır tartışmaların içine girmemeye özen gösterdim ve bel altından vurmaya yönelik birçok eleştiriyi bile yanıtlama gereksinimi duymadım. Ancak yaşanan bu son olay bardağı taşırmış, sadece beni değil temsil etmekten onur duyduğum İzmirlileri de töhmet altında bırakacak bir noktaya ulaşmıştır. Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışıyoruz. Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir. Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay yıldızlı al bayraktır. Yönettikleri belediyelerin tabelalarından bizim gururla taşıdığımız 'TC2 ibaresini silme gafletini gösteren ve geçmişte paralel devlet organizasyonu için hatıra para bastıranlar, bizim vatan ve millet sevgimizi asla sorgulayamaz."



"İzmir bayrağı" ve "BizPuan" açıklaması



Konuşmasının montajlanarak çeşitli mecralara servis edildiğini savunan Soyer, "Konuşmamın içinde iki ana başlık bulunmaktadır. Öncelikle 'İzmir bayrağı' diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir. Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı belediyemizle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir. İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir. BizPuan sistemi, Şubat 2020'den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirlilere hizmet vermeye devam edecektir. Nitekim iktidar partisine mensup Konya Büyükşehir Belediyesi de benzer sistemi kullanacağını geçen ocak ayında açıklamıştır. Yapılan montaj hilesi gösteriyor ki, İzmir'deki ittifakımızın başarısı arttıkça, İzmirlilerin yaşam kalitesi yükseldikçe saldırılar da büyüyor. İzmir birlik ve bütünlüğüne düşkün, milli değerlerimizin büyük bir coşku ve sevgiyle yaşatıldığı bir şehirdir. Bu duruşumuz, montajcılık gibi gayrı ahlaki ve toplumumuzda hiçbir karşılığı olmayan karalamalarla gölgelenemez, siyasete malzeme edilemez. Bu yapılan, İzmir'de hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden özen ve sabırla inşa ettiğimiz, icraat ve kalkınma odaklı kent koalisyonumuza yönelik açık bir saldırıdır. Suni gündemlerle ne benim ne de İzmirlilerin kaybedecek vakti ve enerjisi yok. Bu tip paçadan çeken, montaj siyasetine prim vermeyeceğiz."



BizPuan nedir?



İzmir'in en büyük sanal meydanı olan Bizİzmir platformu adı altında yer alan BizPuan uygulaması, "kent aidiyeti ve birlikte yaşam bilincini artırmak, sosyal dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş dijital bir imece uygulaması. BizPuan; İzmir'deki tarımsal ürünlerinin toplanması, huzurevi ziyaretleri, Havagazı Gençlik Merkezi gönüllülük çalışmaları gibi çeşitli gönüllülük faaliyetlerine katılarak kazanılıyor. Kazanılan BizPuanlar, iki türlü kullanılabiliyor. BizPuanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinde bilet alma, belediyenin çeşitli kurslarına ücretsiz katılım gibi kişisel amaçlı kullanılabildiği gibi sokak hayvanlarına mama bağışı, fidan bağışı veya ihtiyaç sahiplerine yönelik dayanışma gibi toplumsal fayda amaçlı da kullanılabiliyor. - İZMİR