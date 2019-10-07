Son Dakika Haberleri: Başkan Tunç talimat verdi: "Ardahan'ın eti İzmir'e ihraç edilecek"
Son Dakika Güncel Başkan Tunç talimat verdi: 'Ardahan'ın eti İzmir'e ihraç edilecek'

Başkan Tunç talimat verdi: "Ardahan'ın eti İzmir'e ihraç edilecek"

1 saat önce

Ardahan Kültür-Sanat Günleri Türkiye'nin birçok yerinden katılımcıları ağırladı.

Başkan Tunç talimat verdi:

Ardahan Kültür-Sanat Günleri Türkiye'nin birçok yerinden katılımcıları ağırladı.


Ardahan Belediyesi ve Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri ortaklığında düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer' in eşi KÖY-KOOP İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer' de katıldı. Panelde konuşan Soyer, Kooperatifçilik ve Kadının ekonomik hayattaki önemine vurgu yaptı.


Neptün Soyer burada Ardahanlı üreticileri sevindirecek bir müjde verdi. Başkan Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Ardahanlı üreticiden et alımı yapacağını duyurdu.


KÖY-KOOP İzmir Birlik Başkanı Soyer, "Tunç başkandan size mesaj var. Biz, iki gündür kızımla birlikte Tunç başkana rapor veriyoruz. Küçük kızım Defne buradaki hayvancılığın gelişmesini istiyor. Burada Rize kavurması satılıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi! Burada bir tesis gerekiyor. Tunç dedi ki; Faruk başkana söyleyin onun fizibilitesini ben hazırlatıyorum. Et içinde hem Kemalpaşa ilçemizden hem de Ardahan'daki üreticilerden fiyat isteyecekler. Bizim AŞ evlerimiz var, yaşlı evlerimiz var oraya et almak için sizde de fiyat bekliyorlar" dedi. - ARDAHAN

Tunç Soyer, Ardahan, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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