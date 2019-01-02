Son Dakika Haberleri: Başkan Tuncay Yıldız Güven Tazeledi

Başkan Tuncay Yıldız Güven Tazeledi

27 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şubesinin 1.olağan genel kurulu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Başkan Tuncay Yıldız Güven Tazeledi, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şubesinin 1.olağan genel kurulu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Genel kurula tek liste ile giren mevcut Başkan Tuncay Yıldız oybirliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şubesi 1.olağan Genel Kurulu Avlu Balıkesir'deki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Geçmiş yıla ait raporların ve gelecek yıl yapılacak çalışmaların sunulmasının ardından tek liste ile genel kurula giren mevcut başkan Tuncay Yıldız üyelerin tamamının oyu ile yeniden başkan seçildi. Başkan Tuncay Yıldız 2 yıl daha derneğin Balıkesir Başkanı olarak görev yapacak.

Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunanTuncay Yıldız yeniden göreve layık görüldüğü için üyelere teşekkür ederken yeni dönemde de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin "Yüksek Ahlak ve Yüksek Teknoloji" anlayışına uygun olarak var gücümüzle çalışacaklarını söyledi.

Balıkesir Başkanı Tuncay Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Bu ülke topraklarına ait olan ve insanın kendi özüne yabancılaşmasına karşı olan, paranın ticaretin amacı değil de bir araç olduğuna inanan bir avuç insan sayesinde kurulmuştur. Derneğimiz üyeleri arasında kurduğu sağlam ilişki ağı ve bilgi birikiminden aldığı güçle, üye, ülke, ümmet bilinciyle hareket ederek, Güçlü Türkiye'ye giden yolda ülkemize katkı sunmaya devam etmektedir. Ülkemiz büyümeye devam edecekse, bu, hükümetimizin desteği ve işadamlarımızın gayreti ile olacaktır. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, Balıkesir iş dünyasının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi amacıyla şehrimizde teşkilatlanmamız kuvvetlenerek devam edecektir. Bu inançla, 2014 yılında Temsilcilik olarak kurulan, 4. yılında Şube olan derneğimizde, bizden önce görev alan temsilcilik başkanıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi.

Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözlerime son verirken, yeni yönetim kurulumuzun çalışmalarının ve yeni dönemdeki hedeflerimizin öncelikle şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını Yüce Rabbim 'den temenni ederim. Kuruluşumuzdan itibaren derneğimizin her biriminde görev alan arkadaşlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğimizin "Yüksek Ahlak ve Yüksek Teknoloji" anlayışına uygun olarak var gücümüzle çalışacağız. Şubemizi her alanda en iyi şekilde temsil ederek, elimizde bulunan bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Başkan Tuncay Yıldız tebrikleri kabul etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Tuncay Yıldız, Balıkesir, Güncel
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