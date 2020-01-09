Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında; "Basın; toplumların aydınlatılması, toplumsal tüm olaylarda gerekli reaksiyonların gösterilmesi, anayasal bir hak olan halkın doğru bilgilendirilmesi gibi görevlerini yerine getirmektedir ve getirmelidir. Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili yollarından biri olan basına, büyük görevler düşmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak insanların kişilik haklarına saygılı olan, bilgi kirliliği değil topluma haber ve yol gösteren yorumlarını sunan, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden tüm gazeteci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Basın çalışanlarının özgür ve bağımsız olarak görevlerini yapabilmeleri, özlük hakları başta olmak üzere sosyal refah içinde yaşam sürebildikleri, özellikle yerelde emek veren kuruluşların ekonomik feraha kavuşabildikleri aydınlık günler diliyorum. '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Gazeteciler Günü, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı

Son Dakika Haberleri
22:48 ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi - Son Dakika
22:46 Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:46 Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi - Son Dakika
22:44 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
22:43 Trabzon atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]