Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı
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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Söke Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın-yayın kuruluşları toplumun haber alma, bilinçlenme ve aydınlatılmasında büyük pay sahibidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ifadesiyle 'Halkın müşterek sesi' olan basının baskılardan uzak, ifade özgürlüğü içerisinde hareket edebilmeleri; demokrasilerin gelişmişlik göstergesidir. Bu anlamda basının görevlerini özgürce yapması, çalışanlarının rahat ve güvenli ortama kavuşması oldukça önemlidir. Bu umut ve düşüncelerle; kamuoyunu doğru ve meslek etiğine uygun bilgilendiren, mesleklerini dürüst ve ilkeli olarak vefakarca yapan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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