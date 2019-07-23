Son Dakika Haberleri: Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı
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Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın-yayın kuruluşları toplumun haber alma, bilinçlenme ve aydınlatılmasında büyük pay sahibidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Halkın müşterek sesi' olan basının baskılardan uzak, ifade özgürlüğü içerisinde hareket edebilmeleri; demokrasilerin gelişmişlik göstergesidir. Bu anlamda basının görevlerini özgürce yapması, çalışanlarının rahat ve güvenli ortama kavuşması oldukça önemlidir. Bu umut ve düşüncelerle; kamuoyunu doğru ve meslek etiğine uygun bilgilendiren, mesleklerini dürüst ve ilkeli olarak vefakarca yapan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Mustafa Kemal Atatürk, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
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