Başkan Tuncel'den belediye işçilerine çifte bayram

Söke Belediyesi kadrolu işçilerine geçtiğimiz Ocak ayında ödenmesi gereken yasal ikramiyelerin de ödemesi yapılıyor.

Söke Belediyesi kadrolu işçilerine geçtiğimiz Ocak ayında ödenmesi gereken yasal ikramiyelerin de ödemesi yapılıyor. Kadrolu işçilere ödemelerin Çarşamba (bugün) itibariyle yapılacağı ifade edildi.



Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesinde çalışan KHK'li işçi personelin maaş ödemelerin Bayramdan sonraya kalması nedeniyle Ramazan Bayramını rahat geçirmeleri için 600 TL avans ödeme yapılacak. Avans ödemelerin 1 Haziran tarihinde hesaplarda olacağı belirtildi.



Bayram öncesi personeline nefes aldıracak kararı alan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, personelinin yanında olduğunu gösterirken; alınan ödeme karar Söke Belediyesi işçilerine çifte bayram yaşatacak.



Söke Belediyesi Şantiye alanında işçilerle bir araya gelerek müjdeyi işçilere kendisi veren ve bayramlaşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Seçim öncesi şantiye ziyaretimde çeşitli sözler vermiştim. Ben bugüne kadar verdiğim sözleri hep tuttum, bundan sonra da öyle olacak. Kadrolu işçi olan 112 arkadaşımızın geçtiğimiz Ocak ayından olan ikramiye alacaklarını bayram öncesinde ödüyoruz. Bunun yanında KHK ile kadrolu olan diğer işçi arkadaşlarımıza 600 Liralık bayram avanslarını dağıtıyoruz. Belediyemizin mali imkanları kısıtlı. Keşke elimizde daha geniş imkanlar olsa daha iyisini yapabilsek. Ancak bayram öncesi yapılacak bu ödemelerin sizlere nefes aldıracağını düşünüyorum. Çoluğunuz çocuğunuzla, aileleriniz ve yakınlarınızla keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez

Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı