Başkan Tuncel'den İlk Ziyaret Bağarası'na
52 dakika önce
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, cumartesi mesaisinde Bağarası Mahallesi'ni ziyaret etti.
Söke
Belediye Başkanı Levent Tuncel, cumartesi mesaisinde Bağarası
Mahallesi'ni ziyaret etti.
Bağarası Mahallesi'nin yeni muhtarı Esat Arıcı'ya görevinde başarılar dileyen Başkan Levent Tuncel, muhtardan Bağarası Mahallesi'nin sorun ve taleplerini dinledi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ilk mahalle ziyaretini Bağarası Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte Muhtar Esat Arıcı'yı ziyaret eden Başkan Levent Tuncel; kenti birlikte yöneteceğinin mesajını bir kez daha verdi. Seçim döneminde söylediği "Bir kentin sorunlarını en çok o kentte yaşayanlar bilir" diyerek sözlerine başlayan Levent Tuncel; "Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız olacak. Gelen sorun ve talepleri gerek Söke Belediyesi
, gerekse Aydın
Büyükşehir Belediyesi imkanları ile çözeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel muhtarlık ziyareti sonrası, Bağarası Muhtarı Esat Arıcı ile birlikte Bağarası Mahallesi'nin öncelikli sorunlarını yerinde inceledi. Camikemir Mahallesi, Kalcık Yolu ve büyük parkta incelemelerde bulundu.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bağarası Muhtarı Esat Arıcı; "Bağarası'nda muhtarlık görevini devraldım. Aldığımız sorumluluğun bilincindeyim. Başkanımız Levent Tuncel ile birlikte güzel işlere imza atılacağına inanıyorum" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
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