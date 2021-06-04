Başkan Tuncel'den Komutan Gökhan Kurgan ve Başsavcı Ali Öztürk'e Teşekkür - Son Dakika

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararnameyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan'ı ziyaret etti.

2016 yılından bu yana Söke'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Dr. Ali Öztürk'e yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tuncel, yeni görev yeri Erzincan'da başarılar diledi. Başsavcı Ali Öztürk, ziyaretinden ve temennilerinden dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti.

Başkan Tuncel daha sonra yaklaşık 5 yıldır Söke Jandarma Komutanı olarak görev yapan Gökhan Kurgan'ı ziyaret etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Gökhan Kurgan'ın Söke'de başarılı işler ortaya koyduğunu belirterek yeni görev yerinde başarılar diledi. Binbaşı Gökhan Kurgan, Başkan Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN