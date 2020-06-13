Başkan Tuncel'den, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'a Cevap - Son Dakika

Başkan Tuncel'den, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'a Cevap
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık katıldığı bir televizyon programında 'Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi arasında sorun olduğu konuşuluyor' sözlerine Başkan Tuncel'den cevap gecikmedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık katıldığı bir televizyon programında 'Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi arasında sorun olduğu konuşuluyor' sözlerine Başkan Tuncel'den cevap gecikmedi.
Başkan Tuncel yayınladığı açıklamasında; "Bu yola çıktığımız ilk andan itibaren Özlem Başkanımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bize güç verdi. Böyle olmaya devam edecek" dedi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel açıklamasında; "MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın katıldığı bir televizyon programında 'Büyükşehir belediyesi ile Söke Belediyesi arasında sorun olduğu konuşuluyor' şeklinde bir konuşma geçmiştir. Şunu söylemek isterim ki Aydın Büyükşehir Belediyesi ile en uyumlu İlçe Söke Belediyesi'dir. Her türlü çalışma imkanını beraber sağlıyoruz. Özlem Başkanımız ile uyum içinde Söke'mize hizmet ediyoruz. Bu yola çıktığımız ilk andan itibaren Özlem Başkanımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bize güç verdi. Böyle olmaya devam edecek. Biz halkımıza söz verdik. Söke'mize hizmet edeceğiz. Böyle Aslı olmayan haberler, açıklamalar halkımıza hizmet etme yoğunluğumuzun arasında bizim yüzümüzde hoş bir sedadan öteye geçemez. Siz yazmaya söylemeye devam edin biz omuza omuza Söke'mize hizmet etmeye devam edelim" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:59 Kaynak: İHA
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