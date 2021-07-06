Başkan Tuncel, esnaf ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Söke'nin esnaf odaları, STK ve sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Söke Belediyesi Esnaf Odaları ve Sorunları Komisyonu tarafından düzenlenen toplantı Söke Belediyesi sosyal işletmesi Lima Restaurant'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in yanı sıra Söke Belediyesi Esnaf Odaları ve Sorunları Komisyonu üyeleri Mehmet Arif Ceylan, Şabettin Kara, Adem Efe ve Hakan Çelik, meclis üyesi Mehmet Mert de bulundu.

Özellikle pandemi sürecinde esnafların yaşadıkları sıkıntılar başta olmak üzere son dönemde gündemde olan tarım kesiminin yaşadığı sulama sıkıntılarının da dile getirildiği toplantıda; Söke'nin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Pandemi dolayısıyla uzun süredir bir araya gelemediklerini, normalleşmeyle birlikte ilk fırsatta toplantı düzenlediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Pandemi sürecinde hükümet veya başka kurumların yaptıklarını veya yapamadıklarını söylemeyeceğiz. Biz bu süreçte belediye olarak üzerimize düşeni yaptık diyebiliriz. Bu toplantıyı sektör temsilcilerinin sorunlarını alıp, çözüm üretmek için buradayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda esnaf oda başkanları ve sektör temsilcisi kuruluşların başkan ve yöneticileri sorun ve taleplerini dile getirdi. Novada Kavşağına alınması gereken tedbirler, ilçenin merkez çarşısına hareketlilik kazandırabilecek faaliyetler, Söke'nin ekonomisine katkı sağlayabilecek otel, Söke'nin tanıtımına yönelik çalışmaların arttırılması, galericiler sitesinin oluşturulması, esnaflara yönelik desteklerin arttırılması gibi konular gündeme geldi.

Başkan Tuncel toplantıda konuşulanların rapor haline getirilerek kendi ilgi alanında olanlarla ilgili çalışma başlatacaklarını, diğer kurumlarla ilgili olan konuların da ilgili kurumlara aktarılacağını ve çözüm yolları aranacağını söyledi. - AYDIN