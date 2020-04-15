Başkan Tuncel, Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tuncel, Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçti - Son Dakika

Başkan Tuncel, Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçti

7 saat önce

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in önem verdiği ve her fırsatta öncelikli projesi olarak nitelendirdiği Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçti.

Başkan Tuncel, Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçti, System.String[]

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in önem verdiği ve her fırsatta öncelikli projesi olarak nitelendirdiği Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçti.


Başkan Tuncel'in seçim döneminde ilgi çeken ve merak uyandıran projelerinden olan Gençlik Merkezi, ilçenin Yenikent Mahallesi'nde Söke Belediyesi'ne ait yaklaşık 10 dönümlük araziye inşa edilecek.


Gençlik Merkezi Projesini masaya yatıran Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, beraberinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye teknik ekibinden oluşan kurmayları ile proje alanını inceledi. Proje alanında yer alacak spor, ticari ve etkinlik alanlarının planlaması üzerine fikir alışverişi yapılırken; ön hazırlık süreci devam eden proje için koronavirüs salgın süreci biter bitmez ihale aşamasına gelinmesi hedefleniyor.


Uzun süredir hayalini kurduğu ve Söke'ye kazandırmayı planladığı Gençlik Merkezi için harekete geçen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgın süreci bittiği zaman ilk yapacak olduğumuz projelerden birisi. Zemini ve alanı yerinde inceledik, teknik ekibimizden bilgi aldık. Geniş kapsamlı olarak tekrar değerlendireceğiz. Türkiye'de bugün hayat durmuş durumda. Fakat böyle de kalmayacak onun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hayat normale döndüğü anda ihalelerimizi yapıp, Sökemizin arzu ettiği gençlik merkezini Sökelilerle kavuşturacağız. Zamanı iyi değerlendirmek, boşa geçirmemek istiyoruz. Bu anlamda projenin altyapı çalışmalarını yapıyoruz" dedi.


Gençlik Merkezi'nin Sökeli gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olacağını belirten Başkan Tuncel; "Spor salonu ve güzellik merkezi, kafeterya, basketbol sahaları ve tenis kortları yer alacak. Yüzme havuzu ki benim en büyük hayalim bu gençlik kermezi açılışını bir yüzme şampiyonasıyla birlikte yapabilmek. Bunu gerçekleştireceğiz. Olimpik standartlarda bir yüzme havuzu yapacağız. Gençlik merkezi binasında bilgisayar, toplantı ve oyun odaları da olacak. Teknik ekibimiz şu anda tüm gençlik merkezilerini inceliyorlar. Söke'ye yakışır bir gençlik merkezi için çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki bir an önce Sökemiz güzel işlere ve projeler kavuşsun. Ancak elimizde olmayan nedenlerle engeller çıkabiliyor. Ama bunları hep birlikte aşacağız" diye konuştu. - AYDIN

Söke Belediyesi, Yenikent, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:19 Kaynak: İHA

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