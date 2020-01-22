Başkan Tuncel, Hamide Teyze'yi mutlu etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tuncel, Hamide Teyze'yi mutlu etti - Son Dakika

Başkan Tuncel, Hamide Teyze'yi mutlu etti

6 saat önce

Söke'nin Yenicami Mahallesinde yaşayan Hamide Örkeli, uzun süredir ihtiyaç duyduğu akülü aracına kavuştu.

Başkan Tuncel, Hamide Teyze'yi mutlu etti, System.String[]

Söke'nin Yenicami Mahallesinde yaşayan Hamide Örkeli, uzun süredir ihtiyaç duyduğu akülü aracına kavuştu.


Hayırseverler ve yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü olan Söke Belediyesi bir vatandaşını daha mutlu etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel bizzat gerçekleştirdiği ziyaretle, Hamide Örkeli'ye akülü aracını teslim etti. Hamide Örkeli mutluluğuna vesile olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Hayırsever vatandaşlarımız ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız arasında köprü oluyoruz. Bu vesileyle Hamide Hanım'a akülü aracını teslim ettik. Güle güle kullanmasını diliyorum" dedi.


Başkan Tuncel'in evine gelmesinden duyduğu mutluluğu belirten Hamide Örkeli; "Allah sizlerden razı olsun. Bundan böyle dışarı daha rahat çıkabileceğim" dedi.


Hamide Örkeli, Hasene Yardımlaşma Derneği tarafından temin edilen akülü sandalyenin teslimi sırasında duygulu anlar yaşadı. - AYDIN

Söke Belediyesi, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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