Başkan Tuncel muhtarların yeni yıllını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tuncel muhtarların yeni yıllını kutladı - Son Dakika

Başkan Tuncel muhtarların yeni yıllını kutladı

6 saat önce

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Tuncel muhtarların yeni yıllını kutladı, System.String[]

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Söke Belediye Başkanı Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli ile birlikte Söke Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve Söke'ye bağlı mahallelerin muhtarları tarafından karşılanan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, muhtarlarla sohbet etti. Yeni yıl hediyelerini takdim eden Başkan Tuncel, muhtarların yeni yıllarını kutladı.


Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak; "Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor. Siz beni aramayacaksınız, ben sizi bulurum diyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.


İcraatlarımıza eski köylerimiz olan mahallelerimizden başladık. Her mahallemize hizmet elimizi uzattık. Muhtarlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Görüyorum ki muhtarlarımız hizmetlerimizden memnun. Muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirme çabası içindeyiz. Eski köylerden, yavaş yavaş eski beldelerimiz olan mahallelerimize geçiyoruz. Bağarası'nda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor, Sarıkemer'de de çalışmalarımız başladı. Daha sonra da şehir merkezine döneceğiz. 2020 yılı Ocak ayından itibaren çalışmalarımız daha da hızlanacak. Yeni dönem için programımız hazır. Muhtarlarımızla birlikte el ele çalışmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.


2020 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgiler de veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, tüm muhtarların yeni yılını kutladı. Muhtarlara hediyelerini takdim etti.


Ziyarette 8 (sekiz) dönemdir Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığı yapan en eski muhtar unvanına sahip Ali Kemal Karabıyık ve en genç muhtar Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay'a muhtarlık rozetleri Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından takıldı. Ayrıca Kaymakamlık mütevelli heyetinde yer alan Konak Mahalle Muhtarı Galip Hanaylı ve Çalıköy Muhtarı Aşkın Can'a da rozetleri takıldı. Dernek Başkanı Ali Çıtak rozetlerin yapılması için katkı veren Başkan Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN

Çıtak, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:51 Sincik'te kar yağışı - Son Dakika
15:50 MSB: "PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu" - Son Dakika
15:50 Kar yağışının etkili olduğu köylerde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
15:46 Dev enerji kazanı şehir merkezinden böyle geçti - Son Dakika
15:46 MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor, 5 terörist teslim oldu" - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika
15:13 Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 15:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tuncel muhtarların yeni yıllını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]