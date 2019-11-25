Son Dakika Haberleri: Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi
Son Dakika Güncel Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi - Son Dakika

Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, "Yaşasın şiddetsiz toplum" diyerek, kadına yapılan şiddetlerin son bulmasını istediklerini bildirdi.

Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, "Yaşasın şiddetsiz toplum" diyerek, kadına yapılan şiddetlerin son bulmasını istediklerini bildirdi.


CHP Malatya Kadın Kolları Başkan Güllü Tunçer, il başkanı Enver Kiraz, kadın kolları, parti yöneticileri ve üyeleriyle birlikte parti binası önünde, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle basın açıklaması yaptı.


Tuncer basın açıklamasında, 2019'un ilk on ayında 384 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, kadına yönelik şiddetin son bulması için taleplerini şöyle sıraladı:


"İyi hal indirimlerine son verilmeli. Sığınma evlerinin sayısı artırılmalı. Ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ile yasal yardım yapılmalı. Kadın istihdamını artırmak için güvenceli iş imkanları oluşturulmalı. Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmeli. Kadın - erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliği giderilmeli. Medya, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmeli. "


"2019'un Türkiye'sinde, intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında, 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. "Ölmek istemiyorum". Biz kadınlar, içine tıkmaya çalıştığınız kalıplara sığmayacağız. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız." diyen Tuncer, "Bize biçtiğiniz roller için değil, hak ettiğimiz yaşam için var olmaya devam edeceğiz. Gelecek güzel günler hepimizin olsun. Yaşasın şiddetsiz toplum." şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış"
Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:31:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]