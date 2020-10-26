Başkan Turan'dan Fatih'e 4 yeni spor tesisi müjdesi - Son Dakika

GENÇLERİ sporla buluşturmak amacıyla Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nın finali 2 gün süren kıyasıya mücadelenin ardından dün yapıldı. 120 takımın yarıştığı turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 4 ayrı kapalı spor tesisi müjdesi verdi. Başkan Turan, "Fatih önümüzdeki 5 yılda amatör sporda ve sporcu yetiştirmede bir numaralı ilçe olacak, iddialıyız" dedi.

Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'nde 7'ncisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nın finali dün yapıldı. 120 takımın mücadele ettiği müsabakalar, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan final maçının ardından dereceye girenlere Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi. Final maçının kazanan takımı ise 'Karadelik' oldu.

Pandemi koşullarında bir yarışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Turan, "Gençler uzun zamandır içerdelerdi, şu anda bile serbest bir müsabaka yapılmıyor. Toplamda 120 takım yarıştı. 2 günlük bu organizasyonda gençlerin keyif alarak yarıştığını söyleyebilirim. Gençlerin enerjilerini attıkları, sosyalleştikleri ve dostluklar edindikleri organizasyon oldu. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek" diye konuştu.

"HER GEÇEN GÜN YENİ SPORTİF ALANLAR YAPIYORUZ"

Ödül töreni öncesi alanda bulunan gençlerle bir araya geldiğini belirten Başkan Turan, "Gençlerin tamamı bölgelerine basket sahaları istedi. Onları spora olan ilgisi bizleri mutlu etti. Basket sahası üretmemiz zor bir şey değil, basket alanları büyük alanlar değil. Ancak bölgemiz tarih bölge olduğu için büyük çaplı sportif alanlar üretmemiz zor. Ben spora inandığım için her geçen gün yeni sportif alanlar yapıyoruz. Fatih'te 4 ayrı kapalı spor tesisi inşaatımız devam ediyor" diyerek yeni spor tesisi müjdesini verdi.

"5 YILDA SPORCU YETİŞTİRMEDE BİR NUMARALI İLÇE OLACAĞIZ"

Fatih'in 5 yıl içerisinde amatör sporda ve sporcu yetiştirmede bir numaralı ilçe olacağı konusunda da iddialı olduklarını anlatan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu konuda iddialıyız ve inanıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyacak elimizdeki yegane enstrüman spor. Ben buna inanarak söylüyorum. Diğer başka enstrümanlar da olabilir ama burada elimizde bilimsel veriler de var. Bir muhitte spora ne kadar yatkınlık varsa kötü alışkanlıklara eğilim o kadar azalıyor" dedi.

- İstanbul